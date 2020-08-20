Смотрителя музея оправдали за ношение гоголевской шинели

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20.08.2020, 14:52, Разное

Столичный суд оправдал смотрителя «Дома Гоголя» на Никитском бульваре. Его обвиняли в краже шинели Николая Гоголя, послужившей прообразом для повести «Шинель».

Шинель из толстого сукна на глянцевом коленкоровом подкладе, многократно простёганная и снабжённая хорошо выделанным воротником из кошки, чудом сохранилась с тех времён, когда Гоголь жил в доме Толстых в Мерзляковском переулке. В музее она висела в стеклянной витрине. Состояние шинели специалисты оценивали как идеальное — писатель надевал её только по праздникам.

Пропажу обнаружили в апреле, во время самоизоляции. Администрация музея обратилась в полицию. Сотрудников обзвонили и вызвали на работу, не объясняя причин вызова.

Наутро, приехав в музей, полицейские нашли гоголевскую шинель мирно висящей в витрине. Записи видеонаблюдения показали, что шинель вернул на место смотритель А. Башмаков, который пришёл раньше всех — за полчаса до начала рабочего дня. Притом в момент прихода он был одет в ту самую шинель.

На допросе Башмаков признался, что уже пять зим, уходя с работы, надевал шинель, а приходя утром, снимал и вешал её в витрину, предварительно почистив щёткой. Он сообщил, что жалования смотрителя недостаточно для покупки зимней одежды. Поэтому он пользовался тёплой гоголевской шинелью, специально для этого уходя зимой позже всех и приходя раньше всех. Музей закрылся на карантин внезапно, и он не смог вернуть экспонат на место, как обычно.

Суд не нашёл в действиях Башмакова состава кражи и постановил его оправдать. Смотритель искренне раскаялся и пообещал никогда не трогать экспонаты. В ответ ведущие российские гоголеведы вскладчину купили ему зимний пуховик.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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