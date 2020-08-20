Кандидат медицинских наук оценил действия лечащих врачей Навального

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20.08.2020, 14:48, Новости дня

Председатель комитета по медицине «Деловой России», врач, кандидат медицинских наук Муслим Муслимов оценил действия омских врачей, лечащих блогера Алексея Навального.

«Центральной темой дня стала ситуация со здоровьем Навального. Не буду вдаваться в политику, скажу как врач. … Предварительный диагноз – острое отравление неустановленным психодиcлептиком (природные или синтетические вещества, которые способны вызывать у людей нарушения психики в виде появления зрительных, слуховых галлюцинаций, а также других форм нарушения сознания, восприятия, мыслей, эмоций). Предположительно, это был оксибутират натрия», – написал Муслимов в Facebook.

Он добавил, что экстренно приземлившийся самолет ждала квалифицированная бригада скорой медицинской помощи, потерявшему сознание пациенту была оказана первая медицинская помощь, его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 Омска.

При этом Муслимов отметил, что лечащий врач Навального «справедливо отказался комментировать диагноз» пациента, поскольку, согласно Федеральному закону, это запрещено делать без согласия пациента.

«Могу от себя сказать, что медицинские службы и сотрудники авиакомпании среагировали крайне профессионально», – подчеркнул Муслимов.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный. Блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Кроме того, СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального. 



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