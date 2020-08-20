Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Никита Ефремов и другие на премьере сериала Константина Богомолова “Хороший человек”

20.08.2020, 14:47, Разное

Накануне премьеры на платформе во внутреннем дворе дома номер 5 по Большой Никитской улице (бар “Предлагаемые обстоятельства”) видеосеривис START презентовал свой оригинальный проект “Хороший человек”. Сериал представили генеральный директор START Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, режиссер Константин Богомолов, а также исполнители главных ролей – Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Юлия Снигирь Никита Ефремов Маруся Фомина Юлия Снигирь, Никита Ефремов и Александра Ребенок

По сюжету в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой “проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы”. В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов).

Кроме звезд “Хорошего человека” Никиты Ефремова, Юлии Снигирь, Александры Ребенок, Маруси Фоминой и других, премьеру посетили Марина Зудина, Михаил Зыгарь, Софья Капкова, Ксения Соловьева, Алексей Киселев, Вера Панфилова, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Мария Шумакова и другие.

20 августа на START состоялась премьера первого эпизода, далее серии проекта “Хороший человек” будут выходить по одной по четвергам, всего их будет 9.

Александра Ревенко Софья Капкова Марина Зудина Вера Панфилова Юлия Миндубаева Ирина Сосновая и Ксения Соловьева Михаил Зыгарь Мария Шумакова Алексей Киселев Сабина Ахмедова