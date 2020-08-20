 

Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Никита Ефремов и другие на премьере сериала Константина Богомолова “Хороший человек”

20.08.2020, 14:47, Разное

Накануне премьеры на платформе во внутреннем дворе дома номер 5 по Большой Никитской улице (бар “Предлагаемые обстоятельства”) видеосеривис START презентовал свой оригинальный проект “Хороший человек”. Сериал представили генеральный директор START Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, режиссер Константин Богомолов, а также исполнители главных ролей – Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Константин Богомолов и Ксения СобчакЮлия СнигирьНикита ЕфремовМаруся ФоминаЮлия Снигирь, Никита Ефремов и Александра Ребенок

По сюжету в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой “проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы”. В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов). 

Кроме звезд “Хорошего человека” Никиты Ефремова, Юлии Снигирь, Александры Ребенок, Маруси Фоминой и других, премьеру посетили Марина Зудина, Михаил Зыгарь, Софья Капкова, Ксения Соловьева, Алексей Киселев, Вера Панфилова, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Мария Шумакова и другие.

20 августа на START состоялась премьера первого эпизода, далее серии проекта “Хороший человек” будут выходить по одной по четвергам, всего их будет 9.

Александра РевенкоСофья КапковаМарина ЗудинаВера ПанфиловаЮлия МиндубаеваИрина Сосновая и Ксения СоловьеваМихаил ЗыгарьМария ШумаковаАлексей КиселевСабина Ахмедова



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