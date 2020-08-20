Названы причины роста живота у женщин

20.08.2020, 14:17, Разное

Медики назвали причины, по которым у женщин в объеме может расти живот. Оказывается, обратный эффект могут спровоцировать спорт и правильное питание.

Если вес женщины увеличивается, значит существует пониженная чувствительность к гормону сытости. Некоторые вещества способны ускорить обмен веществ, но есть и те, которые его замедляют. В жировой ткани происходит синтез лептина, действующего на центр голода в мозге. При наличии избыточного веса чувствительность к этому гормону снижается, поэтому аппетит повышается.

Живот растет в объеме из-за нарушения работы надпочечников, яичников и щитовидки. Здесь происходит избыточное продуцирование гормонов АКТГ. Чрезмерный синтез андрогенов может осуществляться при СПКЯ. Лишний вес нередко появляется из-за инсулинорезистентности.

Если растет миома тела матки, то происходит увеличение живота в размерах, этому способствует и наличие кисты. На процесс влияет постоянный стресс, когда в огромном количестве вырабатывается кортизол. Он ответственен за отложение жировой ткани. Для того, чтобы не допустить развитие этого процесса, рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки.

Похудеть мешает период менопаузы, который начинается обычно после 45 лет. Обмен веществ замедляется из-за изменения уровня эстрогенов в крови. Присутствие в рационе множества правильных продуктов также может нанести вред. Базовым правилом похудения считается потребление такого количества калорий, который человек способен потратить.

Иногда живот увеличивается в объеме из-за вздутия. Чтобы не допустить данное состояние, нужно с осторожностью есть белый хлеб, молочные продукты, бобовые, пить газировку.

В женском теле процент жира в 1,5 раза превышает показатель, фиксируемый у мужчин. К тому же представительницы слабого пола переживают беременность и климакс, отражающиеся на обмене веществ. Объем живота может расти из-за чрезмерных тренировок. Чтобы избавиться от жировых отложений в этой области, важно правильно питаться и выполнять базовые силовые упражнения.