Ученый объяснил, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе

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20.08.2020, 14:08, Новости дня

Россияне обращаются к экспертам по космосу со свидетельствами об НЛО и «летающих тарелках» не слишком часто, зачастую эти объекты оказываются атмосферными явлениями, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«До меня и до моих коллег это не доходило – и слава богу. На самом деле проблемой пришельцев люди интересуются, она стандартная в течение по крайней мере полустолетия», – сказал Эйсмонт «Ридусу».

По его мнению, ажиотаж во второй половине XX века вокруг возможных инопланетян был сильнее.

«50 лет назад я был на лекции профессора Зигеля – не липового какого-нибудь, а вполне нормального ученого. Его тоже обуяла эта идея, он был убежден, что пришельцы посещали Землю и даже могли спускаться на ее поверхность. И он собирал, можно сказать, тысячную аудиторию… Это можно было услышать от вполне уважаемых людей», – отметил эксперт.

Он добавил, что один из прежних замдиректоров ИКИ РАН генерал-майор Георгий Нариманов рассказывал, что наблюдал на космодроме Тюратам (ныне Байконур), с группой коллег странный объект, висевший над стартовой площадкой около получаса.

Эйсмонт уточнил, что подтверждений внеземной природы различных НЛО пока нет, подобные объекты чаще всего оказываются оказываются атмосферными явлениями.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter таймлапс–видео, на котором запечатлел северное сияние и пять светящихся летающих объектов. Вагнер отметил, что информация о них доведена до руководства Роскосмоса, материалы были направлены в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для дальнейшего анализа.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин предположил, что запечатленные Вагнером объекты, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX.



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