 

Telegram-канал LIFE SHOT и ряд российских СМИ написали, что накануне вероятного отравления Навальный “выпивал до двух ночи”

20.08.2020, 14:05, Новости дня

Telegram-канал LIFE SHOT сегодня написал, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального связано с одновременным употреблением алкоголя и лекарств.

“Как нам стало известно, накануне Алексей Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи. При поступлении в омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Не исключен вариант, что такое состояние у Навального – это результат взаимодействия медицинских препаратов (вероятно, оксибутирата натрия) и алкоголя”, – написал LIFE SHOT.

Эту информацию уже перепечатали издания Life, “Взгляд”, “Московский комсомолец”, Lenta.ru и “Газета.ru”.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала такую информацию неправдой.

“Вижу, кремлевские Telegram-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня”, – написала она в своем Twitter.

Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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