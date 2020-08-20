Путину нечего вводить в Украину, у него очень большие проблемы с армией – Жданов

20.08.2020, 14:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в создании Союзного государства с Беларусью, чтобы объединить две армии, которые смогут угрожать Украине.

Такое мнение бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов выразил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 19 августа.

“Если Путин сохранит [президента Беларуси Александра] Лукашенко – это будет победа Москвы, и, соответственно, худший вариант для нас. Возобновится создание Союзного государства, и у России и Беларуси будет единая армия”, – сказал он.

Эксперт считает, что в случае подобного развития событий угроза для Украины появится со стороны Беларуси.

“Сейчас Путину нечего вводить в Украину. Единственное, что сейчас он может сделать, это гадить и давить на нас политически. У него очень большие проблемы с армией. Неоткуда брать людей в армию. Разве что отщипывать от Росгвардии. Чего президент России делать не может, так как это основа охраны его трона. У нас получится такая своеобразная подкова в виде 2 тыс. километров недружественной для нас границы. Но это произойдет, если Россия достигнет в этом году своих целей в Беларуси. Сейчас – никак”, – утверждает Жданов.

По его словам, Путин “капитально забросил свою армию” еще в 2019 году.

“За тот год на вооружение взято крайне мало единиц техники. В состав флота была передана всего одна новая подводная лодка, да и та сейчас хранится в сухом доке. Она воды не видела. Ее достроить с 2016 года никак не могут. Воевать Путину сейчас реально нечем”, – объяснил Жданов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.