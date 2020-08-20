 

«Доктор Стрэндж»: Анонсирован выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

20.08.2020, 13:53, Разное

В бенчмарке Geekbench появились сведения о смартфоне Nokia 3.4. Девайс станет функционировать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 460. Устройство имеет кодовое название «Доктор Стрэндж».
О выходе смартфона Nokia 3.4 стало известно еще в январе нынешнего года. Поступление на рынок первых экземпляров устройства ожидается только к декабрю. Чип девайса имеет восемь ядер и частоту 1,8 Ггц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 610.

Nokia 3.4 имеет 3 Гб ОЗУ. Работа осуществляется на базе операционной системы Android 10. В одноядерном тесте результат устройства составил 252 балла, а в многоядерном 1259 баллов. Скорее всего, он получит дисплей HD+. Официальная презентация смартфона должна состояться в течение ближайших месяцев. О других его технических параметрах пока ничего не сообщается.



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