Помолодевшая Лариса Долина стала выглядеть ровесницей дочери

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20.08.2020, 13:53, Разное

На новом фото, которое появилось в социальной сети Instagram, певица Лариса Долина выглядит ровесницей своей дочери Ангелины. Свежим снимком артистки поделилась ее наследница. Некоторые подписчики с трудом узнали знаменитость.
В последнее время Лариса Долина редко выходит в свет. Режим самоизоляции, введенный на фоне распространения коронавируса, она провела на даче вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. После окончания карантина знаменитость отдохнула с семьей в Сочи. С новыми силами Долина приступила к работе.

На новом фото артистка предстала у микрофона, на заднем фоне видна ее команда музыкантов. Долина надела белую рубашку свободного размера и изменила прическу. Из-за данных преображений ее едва ли узнал поклонники. Образ дополнил макияж, выполненный в холодных оттенках.

Долина удивила многих поклонников своим измененным внешним видом. Они ждут, когда артистка выпустит новый хит. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Фанаты выразили благодарность дочери Долиной за то, что она делится свежими фотографиями знаменитости.



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