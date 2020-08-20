Из-за коронавируса призвали отказаться от секса в кино

20.08.2020, 13:53, Разное

В Британии кинематографистов призвали отказаться от съемок слишком откровенных сексуальных сцен на время пандемии коронавируса. Такое предложение выдвинули члены Ассоциации режиссеров.

Пока не завершилась пандемия COVID-19, рекомендуется постельные сцены в кинокартинах заменить на альтернативные. Вместо занятия сексом актеры могут, например, поправлять одежду или же переодеваться. Разрешается, чтобы половой акт снимался с учетом нахождения артистов под одеялом. Кроме того, режиссерам предлагается показывать дверь спальни, чтобы зритель мог сам додумывать происходящие в ней события.

Эта инициатива не является новой. Два года тому назад профсоюз актеров в США утвердил рекомендации для кинематографистов с целью предотвращения скандалов на сексуальной почве, психологического насилия и домогательств на площадке.