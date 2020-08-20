 

Меркель и Макрон проведут саммит во Франции

20.08.2020, 13:50, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются в четверг в средневековом замке на острове в Средиземном море, чтобы наметить новые шаги в партнерстве, которое является движущей силой Европейского Союза.

За стенами Форта Брегансон, традиционной летней резиденции французских лидеров, Меркель и Макрон обсудят самые актуальные вопросы глобальной повестки.

Представитель администрации президента Франции сообщил, что, в частности, они затронут Ливан, антиправительственные протесты в Беларуси, пандемию COVID-19, переворот в Мали и трения между Грецией и Турцией.

Согласно двум высокопоставленным источникам в правительстве Германии, лидеры двух стран также хотят обсудить желательный характер отношений Европы с набирающим силы Китаем.



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