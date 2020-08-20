 

Супруга Ефремова заявила о странных следах на его шее после ДТП

20.08.2020, 13:48, Новости дня

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила о странных следах на шее артиста и травмах после ДТП.

«Я приехала в Москву с дачи сразу после ДТП. Но в квартиру он вернулся лишь на следующий день. Он был в состоянии жесткого отходняка, на руках и животе были травмы, а также странные следы на шее. Я сняла с него одежду, там был платок с кровью и слизью какой-то. Я его выбросила, он восстановлению не подлежал», – передает ТАСС слова Кругликовой в Пресненском суде Москвы, где она была допрошена в качестве свидетеля.

По ее словам, Ефремов сильно переживал случившееся и рыдал навзрыд.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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