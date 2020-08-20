 

Начались клинические испытания «Триазавирина» на эффективность в лечении коронавируса

20.08.2020, 13:48, Новости дня

Клинические исследования эффективности российского противовирусного препарата «Триазавирин» в лечении новой коронавирусной инфекции начались на базе городской больницы №14 в Екатеринбурге, сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.

«Губернатор дал поручение провести в Свердловской области клинические исследования по эффективности и безопасности «Триазавирина», и сегодня эти исследования начаты на базе городской клинической больницы №14», – передает ТАСС слова Ковтун, уточнившей, что клинические испытания проверят эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. В больнице будут обследовать 100 медицинских работников и 100 пациентов.

По словам Ковтун, испытания продлятся до конца ноября – начала декабря 2020 года.

«Мы, если проведем клинические исследования, с помощью Минздрава, при его поддержке, с его разрешения сможем внести изменения в инструкцию, и, скорее всего, этот препарат войдет в перечень коронавирусных препаратов при лечении коронавирусной инфекции», – отметила ректор.

Ранее «Триазавирин» оценили в Роспотребнадзоре.

В феврале китайские ученые испытали российский препарат от коронавируса «Триазавирин».



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