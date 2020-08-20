Министр просвещения рассказал, как пройдут школьные линейки 1 сентября

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20.08.2020, 13:48, Новости дня

При организации учебного процесса, в том числе в ходе проведения сентябрьских линеек, в школах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора для предотвращения распространение коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«1 сентября начнется учебный год в традиционном очном формате. Этого ждут и школьники, этого ждут и учителя, и мы сделаем все для того, чтобы 1 сентября был праздник и учебный год был в традиционном формате, но с учетом требований Роспотребнадзора», – передает ТАСС его слова.

Ранее министр сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации.

Также сообщалось, что к началу нового учебного года в РФ готовы более 36 тыс. образовательных учреждений.

В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.



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