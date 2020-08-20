В России одной группе автомобилей разрешат ездить по выделенной полосе

20.08.2020, 13:43, Разное

Таким машинам могут разрешить ездить по выделенке. Нововведение может вступить в силу в следующем году. Согласно поправкам в ПДД, беспилотные автомобили могут получить приоритет среди общественного транспорта на дорогах.

Представитель Национальной технологической инициативы “Автонет” рассказал, что преимущественно во всех ДТП с участием беспилотников виноват водитель другой машины. По его словам, автолюбители не соблюдают правила дорожного движения, и приоритет позволит решить этот вопрос.

Предложение о езде беспилотных авто по выделенной полосе готовят к представлению в МВД, передает Life. Новая мера может стать временной, потому что внедрение сервисной телематической платформы “Автодата” позволит беспилотникам получать данные не только от своих, но и от других машин.

Как писали “Дни.ру”, с 1 августа 2020 года в России ввели новый штраф для автомобилистов. Раньше 500-800 рублей приходилось платить таксистам, водителям грузовиков и автобусов, если у них не было диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. Теперь это требование распространяется на всех автомобилистов. Размер штрафа увеличился до двух тысяч рублей.