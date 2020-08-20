Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

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20.08.2020, 13:26, Разное

Константин Хабенский и Ольга Литвинова принадлежат к числу тех знаменитостей, которые не выставляют частную жизнь на всеобщее обозрение. Но иногда они приоткрывают занавес и делятся с подписчиками личными кадрами. Например, вчера на своей странице в Instagram Ольга опубликовала снимок с мужем, сделанный во время отдыха в Крыму.

Ничего не видно… ни моря, ни солнца, ни гор… А чебуреки были отличные, впрочем, их тоже не видно,

– пошутила Ольга, отметив, что фото было сделано в кафе “Алие” в поселке Форос. В Instagram-историях Литвинова опубликовала фото, где держит на руках дочь. Так семья встретила закат у мыса Сарыч на южном берегу Крыма.

Напомним, летом 2016 года Ольга Литвинова родила Константину Хабенскому их первую дочь Александру. Пополнение в семье актеров случилось снова 1 февраля 2019-го. Константин также воспитывает сына Ивана от первого брака – мальчику сейчас 13 лет. Ранее Хабенский признавался, что у него есть комплекс: он страдает от того, что недостаточно внимания уделяет детям. Почти все время “съедает” работа и благотворительность. “Но я думаю об этом и пытаюсь уравновесить”, – ответил актер.

Константин Хабенский с дочерью, 2019 год



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