В России ожидается рост цен на продукты из-за второй волны коронавируса

20.08.2020, 13:23, Разное

По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марии Долговой, рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, а также падение курса рубля – основные факторы, которые скоро могут привести к скачку инфляции. Она начала набирать обороты после восстановления потребительского спроса.

Эксперты считают, что в среднем продукты подорожают на 2-10%. Такой сценарий возможен, если начнется новая волна эпидемии коронавируса. При неблагоприятном развитии событий

усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут издержки торговли и возникнут проблемы с логистикой.

Ранее сообщалось, что осенью в России могут существенно вырасти цены на компьютеры и ноутбуки. Устройства станут на 10-20% дороже. Виной тому падение курса рубля. В связи с пандемией коронавируса в мире и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 6:26 PDT

Как писали “Дни.ру”, за последние сутки подтверждено 4 828 случаев коронавируса в России. С начала эпидемии зафиксировано более 937 тысяч случаев, свыше 749 тысяч пациентов вылечились, 15 989 умерли.