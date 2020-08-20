Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников

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20.08.2020, 13:23, Разное

Специалист Роскачества по цифровой экспертизе Антон Куканов рассказал, как отличить звонок от мошенников от других вызовов. Эксперт рекомендует в первую очередь обратить внимание на номер телефона.

Куканов посоветовал не отвечать на звонки с неизвестного номера. Он отметил, что часто злоумышленники используют номера, начинающиеся с 8-809. Эксперт предложил использовать мобильные приложения-определители. В них содержится база с номерами мошенников, которые имеют соответствующую пометку, передает “Царьград”.



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