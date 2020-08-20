 

Мнение: Почему отравили Навального

20.08.2020, 13:17, Разное

Алексей Навальный летел из Томска в Москву. На борту самолета ему стало плохо. Настолько плохо, что он корчился от боли. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали. Врачи диагностировали токсическое отравление. Сейчас Навальный в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш говорит, что это было намеренное отравление. По ее предположению, политика могли отравить чем-то подмешанным в чай: «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

Для меня очевидно, что Навального отравили. Как очевидно и то, что кто-то очень хочет заткнуть Алексея. Чтобы он не проводил свои расследования, чтобы замолчал, перестал говорить о произволе и беспределе в России.
Чтобы запугать его соратников и сторонников…

На скриншоте с видео – момент эвакуации Алексея Навального с борта самалета. Скриншот  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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