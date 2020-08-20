 

Названы самые любимые у автовладельцев технологии в машинах

20.08.2020, 13:17, Разное

Эксперты из компании JD Power назвали самые любимые технологии у владельцев автомобилей. Новые устройства представляют собой по большей части компьютеры.
Решение о покупке того или иного транспортного средства принимается, в том числе, за счет присутствия в нем новых технологий. Автопроизводителям приходится предлагать те опции, которые водители на интуитивном уровне считают надежными и простыми. Важную роль в процессе, будет ли автомобилист использовать ту или иную технологию, играет пользовательский опыт.

Результаты проведенного исследования показали, что больше всего встроенными опциями довольны владельцы машин премиального класса. На первом месте находятся модели компании Volvo. За ними следуют популярные автобренды BMW и Cadillac. Высоким рейтингом обладают машины Hyundai, Subaru и Kia.

В рейтинг не включены автомобили компании Tesla. Она не предоставила возможность связаться со своими клиентами. Предполагается, что по уровню удовлетворенности технологиями бренд занял бы вторую позицию после Volvo.



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