Прилучный отказался праздновать день рождения после развода с Муцениеце

20.08.2020, 13:17, Разное

Актер Павел Прилучный отказался от празднования своего дня рождения после развода с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Он признался, что этот год буквально выбил его из колеи.

5 ноября Прилучному исполнится 30 лет. Несмотря на юбилейную дату, звезда сериала «Мажор» не намерен отмечать ее. В одном из интервью артист заявил, что год был очень тяжелым, поэтому нет никакого желания ничего праздновать. В целом традиция отмечать дни рождения ему не нравится.

Ранее за всю организацию подобных праздников отвечала Агата Муцениеце, она устраивала для супруга вечеринки-сюрпризы. Пара рассталась после восьми лет брака, за это время на свет появились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Официально бракоразводный процесс завершился только в июне. Муцениеце и Прилучный не стали распространяться о причине расставания, но спустя время стало известно, что актер изменял супруге.

После развода артист отправился в Крым вместе со своими детьми и коллегой по цеху Мирославой Карпович. Существует неподтвержденная информация о том, что звезда сериала «Папины дочки» уже переехала в загородный дом к Прилучному. Агата Муцениеце никак не комментирует новые отношения бывшего мужа.