 

Глава Ростуризма не исключил повторения программы кешбэка

20.08.2020, 13:08, Новости дня

Программа кешбэка за туры по РФ может быть проведена повторно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», – передает ТАСС слова Догузовой в интервью телеканалу «Россия-24».

Она также рассчитывает, что туроператоры не будут искусственно повышать цены на услуги в рамках программы кешбэка.

«Я думаю, что те, кто будет искусственно завышать цены, просто окажутся в конечном итоге в невыгодном положении и в проигрыше», – сказала она.

«Мы не видим такой проблемы», – добавила Догузова.

Напомним, 11 августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за покупку туров по России. Компенсация будет начисляться на карты туристов в течение пяти дней.



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