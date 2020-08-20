 

Мнение: Навальный в реанимации – отравление психодислептиком

20.08.2020, 13:00, Разное

Алексей Навальный находится без сознания в токсикореанимации города Омска. На видео – машина скорой увозит Навального от самолета. При этом его помощница сообщила врачам, что он пил энергетик – по их словам, врачей. По их же словам, врачей, предварительный диагноз – сильное отравление психодислептиком.

Врачи проводят реанимационные действия, но Алексей никак не приходит в себя.

Провели КТ, чтобы снять подозрение на инсульт. Пока что изучают картину. Но предварительный диагноз уже есть.

Сегодня он летел из Томска в Москву, во время полёта ему стало плохо и самолёт экстренно посадили в Омске. Пассажиры рассказывают, что Навальный во время полёта ушёл в туалет и не вернулся. Они услышали его крик с просьбой о помощи.

Пресс-секретарь Кира Ярмыш пишет, что Навального отравили дважды – сейчас и до этого в СИЗО, что неправда – тогда подвердился диагноз – аллергический анафилаксис на стиральный порошок.

Открытым остается вопрос, кто отравил. Ищи – кому выгодно. Явно не власти, для которой Навальный – очень удобный оппозиционер. А вот на роль “сакральной жертвы”, став не нужен в качестве оппозиционера (а в последнее время к нему охладели даже самые горячие поклонники), разнообразным силам извне, которые решили, что это хорошая идея – опрокинуть Россию в протест следом за Белоруссией, запросто.

upd: Странноватое совпадение. Ровно 80 лет назад в Мексике ледорубом убили Льва Троцкого. А вот как пишет про Навального человек, который сегодня утром видел его в кофейне и летел с ним в самолете. Кофейню уже проверяют. А человека, видимо, тоже ждет допрос.

upd2: “Последнее фото Алексея Навального” из аэропорта города Томска – автобус едет к самолету. Он уже выпил напиток с отравой. Нам представляется, что с формулировкой “последнее фото Алексея Навального” люди поспешили. Кома II степени – искусственная. Он не под ИВЛ. И врачи обещают, что стабильно-тяжелое состояние “политика” означает, что отравление не закончится смертью. Между прочим, точно таким же ядом – психодислептиком – был отравлен в Ирландии Егор Гайдар. Не умер. Но последствия для организма оказались фатальными, он ушел из жизни вследствие развившихся патологий. Официальная причина смерти – отек легких.

Также до сих пор “нет никакой уверенности, что причиной состояния Навального является отравление”, – сообщил Анатолий Калиниченко, зам главврача омской больницы. Но уже исключены несколько диагнозов – в частности, инсульт, диагностический поиск сузился.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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