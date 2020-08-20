Скандалы: Английский юмор от Михаила Фридмана

20.08.2020, 12:59, Разное

Суд Лондона счел «ненормальной» охоту компании «Альфа-групп» за активами экс-банкира Беджамова

Заочно арестованный в России экс-банкир Георгий Беджамов обвиняет сотрудников А1 в преследовании из-за поиска своих активов. Судья согласился, что проведенная этой компанией рекламная кампания не является нормальной для процесса. Экс-совладелец Внешпромбанка (ВПБ) Георгий Беджамов подал иск о преследовании к сотрудникам инвестиционной компании А1 (входит в «Альфа-Групп») в связи с их действиями по поиску его активов за рубежом. Об этом сообщила судья Высокого суда Лондона Сара Фальк, следует из материалов дела, с которыми ознакомился РБК. В этом суде российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего ВПБ пытается взыскать с Беджамова деньги и активы в пользу кредиторов лишившегося лицензии банка. По договору с АСВ ее интересы при взысканиях в международных юрисдикциях представляет А1.

В своей претензии о преследовании (harassment proceeding) Беджамов ссылается на предполагаемую скрытую слежку за ним и его семьей в конце 2018 — начале 2019 года, а также на кампанию в прессе в России в августе 2019 года, во время которой А1 предлагала награду за информацию о его активах. В качестве примера Беджамов привел подобную кампанию в Великобритании, которая сопровождалась рекламными объявлениями в газетах Evening Standard и City AM и размещением рекламы на автомобиле, который курсировал по центру британской столицы.

ВПБ после отзыва лицензии в 2016 году и банкротства остался должен кредиторам более 200 млрд руб. АСВ обвиняет Беджамова в мошенничестве и хищении средств. В России уехавший за границу банкир заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус, возглавлявшая ВПБ, отбывает реальное наказание сроком восемь с половиной лет за мошенничество и растрату. В рамках иска АСВ Высокий суд Лондона заморозил активы экс-банкира в пределах $1,75 млрд, однако стоимость известного имущества Беджамова значительно меньше.

Как А1 искала активы Беджамова

Публичный поиск активов Беджамова компания начала летом 2019 года, объявив вознаграждение за информацию о них (его размер не раскрывался). А1 также начала рекламную кампанию на экранах в аэропорту Шереметьево и в центре бизнес-авиации Внуково-3 в Москве.

В декабре 2019 года А1 закупила рекламу в британских СМИ и запустила автомобиль с объявлением о вознаграждении, который ездил по району Найтсбридж, где, предположительно, живет Беджамов.

В феврале 2020 года управляющий директор А1 Андрей Елинсон сообщил РБК, что кампания против Беджамова была полезной. «Эта кампания имела резонанс и, как нам кажется, произвела нужный эффект, так как объем информации, который стал поступать к нам по разным каналам, резко вырос, что, собственно, и было нашей задачей», — отметил он.

Мнение судьи в Лондоне о методах А1

Представитель ВПБ на процессе, партнер Keystone Law Аня Блум, заявила, что нет ничего неправильного в том, чтобы проводить наблюдение за тем, кто является «известным мошенником», и искать информацию, относящуюся к нему. А1 объяснила свои действия, в том числе и рекламу на билбордах, необходимостью «проконтролировать» приказ о заморозке активов Беджамова, говорится в материалах суда.

Лондонская судья отметила по этому поводу, что называть Беджамова известным мошенником неуместно, пока идут разбирательства в Лондоне и не вынесен приговор в России по уголовному делу. «Даже в отношении предполагаемых мошенников проведение рекламной кампании в газетах и на билбордах, насколько мне известно, не является нормальным признаком судебного разбирательства в этой юрисдикции», — заключила она.

Такая кампания не «является нормальным поведением в судебном процессе, даже если соблюдение заморозки активов под вопросом», пояснила судья, указав, что АСВ фактически передало контроль над делом А1, но не может просто самоустраниться в подобной ситуации.

В целом судья сочла роль А1 в процессе необычной: «Дело не только в предоставлении финансирования (компания сама финансирует денежные разбирательства клиентов. — РБК), но и в ежедневном контроле за проведением судебного разбирательства. Команда юристов ВПБ обращается за инструкциями к юристам А1». А1 финансирует и координирует судебные процессы, ищет активы в иностранных юрисдикциях и обращает взыскание на них, сообщил «Ведомостям» гендиректор АСВ Юрий Исаев еще в 2019 году. В обмен А1 получит процент от взысканного имущества.

Член правления А1 Кирилл Бабаев прокомментировал РБК, что результат рекламной кампании в А1 расценивают «как высокоэффективный: получено много полезной информации о сокрытых Беджамовым активов, принадлежащих ВПБ». «Убеждены, что кампании такого рода помогут раскрыть все активы, выведенные Беджамовым из банка в нарушение закона», — считает он.

РБК направил запрос адвокату Беджамова, в АСВ не ответили на запрос.

Ответчики и Гаагская конвенция

Ответчиками по иску Беджамова выступают сотрудники А1, среди которых руководитель отдела разрешения международных споров Дмитрий Черненко (два других ответчика в имеющихся в распоряжении редакции материалах не названы). По мнению Беджамова, ответчики попытались устраниться от английской юрисдикции, настояв на проведении процедур по Гаагской конвенции, которые могут занять от 18 месяцев до двух лет.

Член правления инвестиционной компании Кирилл Бабаев пояснил РБК, что для рассмотрения спора о преследовании Беджамова со стороны А1 тот сначала должен уведомить ответчиков по официальным каналам в рамках Гаагской конвенции в соответствии с английским законодательством. «Как только ответчики будут уведомлены должным образом, они вправе будут защитить свою юридическую позицию в английском суде», — уточнил Бабаев.

Вопросы к обыску

Информация об иске Беджамова к А1 появилась в судебном решении, которое касалось обращения с документами, изъятыми у Беджамова во время обыска. 29 марта 2019 года, в самом начале процесса в Высоком суде Лондона, назначенные судом юристы, представители ВПБ, компьютерные специалисты и Черненко из А1 по решению суда провели обыск в офисе в центре Лондона, где работал Беджамов. Помещение арендовала компания Berkeley Square Investment Partners Limited (BSIP) Максима Голодницкого, друга и делового партнера экс-банкира. АСВ обвиняла отца Голодницкого Эдуарда в участии в фиктивной схеме обременения активов Беджамова кредитом от офшорной компании для защиты от взыскания.

В материалах отмечается, что BSIP и Голодницкий работают не только с Беджамовым, а другие клиенты компании — лица, которые были «изгнаны из России и ищут политическое убежище», однако суд не знал об этом. Так, во время обыска один из таких клиентов BSIP якобы проводил встречу с иммиграционным юристом.

По итогам обыска были обнаружены шесть устройств (одно из них — телефон Беджамова), четыре жестких диска и всего 514 тыс. документов. Использование этих документов судом было разрешено только для целей текущего разбирательства. Беджамов и Голодницкий требовали от всех представителей ВПБ дать обязательства о неразглашении информации из документов, сотрудников А1 они просили либо не допустить к документам, либо потребовать от них того же обязательства. Участвовавший в обыске сотрудник А1 такое обязательство тоже дал.

Судья отметила, что А1 выступает как сторона процесса, хотя истцом является только ВПБ: «А1 стремится получить выгоду от процесса в английском суде и особенно использовать документы, изъятые в рамках судебного приказа об обыске, которые были названы ядерным оружием в арсенале суда. Как бенефициары такого решения [о проведении обыска], они действуют с позиции силы, но с этим приходит и ответственность», — заметила судья.

По словам Бабаева из А1, решение судьи означает, что документы, изъятые у Беджамова, могут быть использованы только для английского процесса, но это никак не повлияет на дальнейшее сотрудничество А1 и АСВ. А1 и ВПБ сохранили право использовать документы, найденные у Беджамова, резюмировал он.

Павел Казарновский