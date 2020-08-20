Экс-ведущая Юлия Ефременкова назвала участников «ДОМа-2» «стадом»

20.08.2020, 12:57, Разное

В своем микроблоге Instagram экс-ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова заявила, что считает участников «ДОМа-2» «стадом». К такому выводу она пришла, наблюдая за тем, как разворачивается конкурс «Свадьба на миллион».

По словам Юлии Ефременковой, различные соревнования, которые устраиваются в рамках телестройки, проводятся не честно. Несмотря на то, что она давно уже не является ведущей реалити-шоу, она продолжает наблюдать за участниками «ДОМа-2». Юлия Ефременкова убеждена, что победителями «Свадьбы на миллион» должны быть Анастасия Голд и Илья Яббаров, сошедшие с дистанции.

Экс-ведущая проекта думала, что голосовать будут за отношения пар, а не потому, что кто-то «сват или брат». За новые пары Юлия Ефременкова не видит смысла отдавать голос, так как они еще «не завоевали свое место под солнцем». При этом, она отметила, что хорошо знакома с «изнанкой» «ДОМа-2», поэтому уже давно не верит в справедливый исход конкурсов.

Фолловеры в комментариях не разделили мнение Юлии Ефременковой, так как считают, что в паре Яббарова и Голд нет настоящих чувств. Кроме этого, многим бросилось в глаза слово «стадо», которое подписчики сочли оскорбительным. Знаменитость уже неоднократно высказывалась о своей бывшей работе, однако о причинах ее увольнения до сих пор ходят различные слухи. Сама экс-ведущая утверждает, что хочет дальнейшего карьерного роста, а в Сети пишут, что у нее была серьезная ссора с Ксенией Бородиной.