Британские ученые разгадали смысл рисунка Леонардо да Винчи спустя 500 лет

20.08.2020, 12:57, Разное

Спустя 500 лет британским ученым удалось разгадать смысл рисунка, созданного итальянским ученым и изобретателем Леонардо да Винчи. Оказалось, что до изобретения магнитно-резонансной томографии он смог изобразить сложные мышцы, находящиеся внутри сердца.

Исследованием рисунков Леонардо да Винчи занимались сотрудники Имперского колледжа Лондона. Они установили, что художник нарисовал трабекулы миокарда — сеть мышечных волокон, главной задачей которых является согревание крови. Перед тем как сделать такой вывод они изучили 25 000 снимков сердца, полученных при помощи МРТ.

По словам ученых, эти сложные мышцы находятся внутри сердца, но 500 лет назад об их существовании знал Леонардо да Винчи. При этом данные волокна важны для человеческого здоровья. Поскольку они расположены между сердечной мышцей и быстро текущей кровью, то их количество влияет на проходимость кровотока. Их малое количество приводит к развитию сердечной недостаточности. Однако регулярные физические упражнения не только улучшают тонус сердца, но и увеличивают количество волокон.