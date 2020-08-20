Батареи для роботов станут похожими на жировые запасы человека

20.08.2020, 12:53, Разное

Американские исследователи разработали новый стандарт батареек для роботов. В будущем аккумуляторы для различной техники могут стать похожими на жировые запасы человека.

Команда сотрудников Университета штата Мичиган решила применить к робототехнике строение и функционал человеческого тела. По мнению ученых, новые возможности для данной сферы откроются, если встроить в андроидов специфические биоморфные батареи. Благодаря им станет возможным сохранять энергию наподобие процессу накопления жиров в организме человека. Подобные «запасы» будут распределены по всему «телу» роботов, кроме того, инновация поможет значительно увеличить емкости батарей для питания технологий. На примере прототипа, имитирующего природное распределение энергии живых организмов, исследователи смогли доказать энергоэффективность нового способа по сравнению с применением литий-ионной батареи.

Часто в конструкции роботов батарея занимает порядка 20% пространства, кроме того, утяжеляя его. Используя же цинковые аккумуляторы, можно будет существенно повысить плотность энергии. Причем мощность новых элементов способна в 72 раза превышать самые емкие ныне существующие батареи, используемые в робототехнике. Разработка состоит из цинкового электрода и специальной мембраны, покрытой арамидным нановолокном. Через них гидроксидные ионы проводят воздух, вырабатывая тем самым энергию. Следует отметить, что в отличие от используемых сейчас батарей, новые материалы абсолютно не токсичны.

Инновация имеет меньший срок работы, порядка 100 циклов, что меньше, чем у литий-ионных блоков. Однако ее замена будет значительно дешевле, а после использования элементы питания можно легко переработать, не засоряя окружающую среду. Благодаря их гибкости, аккумуляторы могут устанавливаться не только внутри устройств, но и снаружи. При этом такие батареи будут не только питать робота, но и защищать его внутренние детали, подобно человеческим жировым отложениям. Новое распределение источников энергии аналогичных биологическим станет первой ступенькой для разработки биоморфных устройств с высокой эффективностью.