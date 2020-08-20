 

Зуд может быть серьезным предупреждающим признаком рака

20.08.2020, 12:53, Разное

Медики назвали еще один предупреждающий симптом рака. По их словам, стоит обратить внимание на зуд. Причем, не важно, сопровождается ли он присутствием сыпи на коже.
Если человек начал ощущать зуд и понимает, что неприятный симптом не проходит длительный период времени, то стоит не затягивать с визитом к врачу. Его наличие свидетельствует о высокой вероятности обнаружения онкологии. Исследование на эту тему проводили медики из школы Джона Хопкинса в США и Университетской больницы Мюнстера. Они проанализировали информацию о 17 тысяч взрослых пациентов, которые жаловались на зуд. Сведения сопоставлялись с данными о 5 миллионах иных заболевших без данного проявления.

Установлено, что вероятность образования опухолей повышалась в шесть раз при наличии зуда. В основном этот симптом указывает на поражение печени. Также выявлялись опухоли желчных путей и желчного пузыря, кожи, системы кровотечения.

Зуд с кожными высыпаниями обнаруживался у пациентов с лейкемией, карциномой бронхов, опухолями костей и множественной меланомой. Ученые полагают, что покраснения появляются из-за воспалительной реакции кожи.



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