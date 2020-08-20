Ученые из Новосибирска разработали новый метод диагностики рака

20.08.2020, 12:53, Разное

Новый метод диагностики рака разработали исследователи из Новосибирска. Авторы исследования уверены, что для оказания помощи онкобольному нужно знать множество характеристик опухоли, механизмы, запускающие процесс деления клеток. Новая тест-система позволит оперативно получить все эти данные.

Разработанный метод позволяет сдать одновременно все необходимые анализы. Для конкретного пациента будет проведен анализ большого количество маркеров. Все это станет производится на небольшом куске биоматериала. Способ помогает проанализировать последовательность нуклеиновых кислот. За счет этого медики могут выявить изменения, которые заставляют клетку мутировать.

Индивидуально подобранное лечение способно остановить деление клеток. Чтобы назначить его, необходимо понять природу изменения. Новый метод диагностики позволяет изучить большой массив генетической информации.

Сейчас исследователи ведут переговоры с крупной фармацевтической компанией, чтобы технология была официально зарегистрирована. Впоследствии планируется наладить производство тестов.