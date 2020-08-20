 

Ученые из Новосибирска разработали новый метод диагностики рака

20.08.2020, 12:53, Разное

Новый метод диагностики рака разработали исследователи из Новосибирска. Авторы исследования уверены, что для оказания помощи онкобольному нужно знать множество характеристик опухоли, механизмы, запускающие процесс деления клеток. Новая тест-система позволит оперативно получить все эти данные.
Разработанный метод позволяет сдать одновременно все необходимые анализы. Для конкретного пациента будет проведен анализ большого количество маркеров. Все это станет производится на небольшом куске биоматериала. Способ помогает проанализировать последовательность нуклеиновых кислот. За счет этого медики могут выявить изменения, которые заставляют клетку мутировать.

Индивидуально подобранное лечение способно остановить деление клеток. Чтобы назначить его, необходимо понять природу изменения. Новый метод диагностики позволяет изучить большой массив генетической информации.

Сейчас исследователи ведут переговоры с крупной фармацевтической компанией, чтобы технология была официально зарегистрирована. Впоследствии планируется наладить производство тестов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Мнение: “За ребят заступилась родная страна”

14.07 / Летчик Красноперов рассказал о критической уязвимости Boeing F-15EX

24.06 / Помощь ценою в дворец

10.08 / Сделать «Черную сотню» белой

30.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа

12.07 / Мнение: Снижение числа терактов, дискриминация в России и протесты из-за дресс-кода

28.06 / “Принцесса-невеста” на новый лад: Софи Тернер, Джо Джонас, Дженнифер Гарнер и другие звезды стали героями известной сказки

17.08 / Гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

12.07 / Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

13.08 / Личное: Слабенькая, жалкая, беспринципная

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска