Стало известно, что Навальный выпивал перед госпитализацией

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20.08.2020, 12:48, Новости дня

Врачи обнаружили алкоголь в крови блогера Алексея Навального, которого госпитализировали в четверг в токсикореанимацию, сообщают СМИ.

По информации Life Shot, Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области примерно до 2 часов ночи.

Отмечается, что при поступлении в омскую больницу в его организме было обнаружено 0,2 промилле алкоголя. Такое состояние у Навального могло стать результатом взаимодействия медицинских препаратов и алкоголя.

Информацию о том, что Навальный выпивал перед вылетом, подтвердили источники «Московского комсомольца». По их информации, накануне Навальный общался с друзьями и пробовал с ними самогон.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.



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