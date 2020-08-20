Зеленский: Если рядом с Крымом будет цветущая, успешная Херсонская область, его возвращение произойдет гораздо быстрее

20.08.2020, 12:45, Новости дня

Возвращение оккупированного Россией Крыма произойдет гораздо быстрее, если рядом с ним успешно будет развиваться Херсонская область. Такое мнение в ходе презентации стратегии развития Херсонской области 20 августа выразил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Наша общая задача – максимально раскрыть потенциал региона и преодолеть вызовы, которые стоят перед ним… Херсонская область имеет огромный потенциал в аграрной промышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере. Это невероятно плодородная земля… У Херсонской области есть все. Нет только одного – нет иного выбора, кроме как стать алмазом украинского юга. И это не желание, а наша задача. Совсем рядом украинский Крым. Он обязательно к нам вернется. И я уверен, что если рядом с ним будет процветающая, успешная Херсонская область, это возвращение произойдет гораздо быстрее”, – подчеркнул глава государства.

Сегодня президент находится с рабочей поездкой в Херсонской области.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.