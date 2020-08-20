Объяснение резкому уменьшению размеров лосося нашли на Аляске

20.08.2020, 12:41, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что размер лосося, который возвращается в реки на Аляске, за последние 60 лет резко уменьшился. Ученые предполагают, что это происходит по причине уменьшения времени, которое рыба проводит в воде.

Лосось поддерживает коммерческое и натуральное рыболовство, транспортирует питательные вещества из океана во внутренние районы, удобряет экосистемы в реках. Уменьшение лосося приводит к тому, что рыба дает меньше пищи для людей, меньше удобрений для наземных экосистем и имеет меньшую ценность для коммерческих рыбаков.

Анализ собранных данных помог ученым установить, что уменьшение размеров тела рыбы связано с возвращением лосося на нерестилище в более молодом возрасте, чем это было ранее.