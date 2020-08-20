Мнение: Вакцина

20.08.2020, 12:32, Разное

После вакцинации от коронавируса у россиян сохраняется вероятность заражения — все будет зависеть от состояния здоровья конкретного человека. Те, кому препарат все же подойдет, могут сохранить иммунитет к вирусу более чем на два года. Об этом рассказал рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Проще говоря, вакцина – это не лекарство. Это профилактика. Причем вероятностная. Как, впрочем, и все такие вакцины. Лекарство против вируса – это работающий иммунитет. Все остальное – просто разные варианты этот иммунитет взбодрить или подготовить. Но бороться с вирусом все равно ему. А вот иммунитет ни в каком "Векторе" не изобретешь. И на женщине, похожей на дочь президента, не испытаешь. Он или есть, или есть, но плохой. А почему иммунитет плохой, известно. От условий жизни. Когда еда – из комбикормов, когда хлеб из фуражного зерна, когда мусорные площадки отравляют окружающее пространство, когда половина населения прочно являются безнадежно нищими или бедными – то какой иммунитет там может быть? И вот эту проблему государство воров решить не может. Тут прямая зависимость – или зарплаты друзей президента по 5 миллионов в день, или иммунитет населения. Одно с другим не совмещается.

Это все было известно и до коронавируса. Но заострять внимание на этих неловких обстоятельствах власть и ее пропаганда не спешит. Проще бить в барабаны по поводу первенства в создании вакцины (хотя и это оказалось враньем – как обычно).