Мэрия Москвы потратит 2 миллиарда рублей на обучение голубей не гадить на памятники

20.08.2020, 12:31, Разное

Мэрия Москвы закупит партию канадских отпугивателей птиц для сохранения памятников, исторических фасадов, зданий управления и иной муниципальной собственности от голубиного помёта.

Столичные власти крайне обеспокоены бесконечной порчей памятников, фасадов зданий и другой муниципальной собственности со стороны птиц и решили закупить отпугиватели голубей и иных птиц.

Канадская компания StopPigeON, разрабатывающая данное устройство и производящая спецсредства для многих стран мира, выиграла тендер московских властей на поставку отпугивателей на 2 миллиарда рублей. Ультразвуковые электронные устройства издают неслышимый для человеческого уха звук, заставляющий голубей и других птиц покинуть территорию. Устройство работает эффективно на расстоянии несколько сотен метров, однако отпугиватель может и вовсе заставить голубей покинуть город.

Грузовое судно с отпугивателями уже покинуло порт Монреаля и прибудет в Санкт-Петербург через 16 дней. Оттуда железнодорожным транспортом устройства будут доставлены в Москву.