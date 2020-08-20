 

ФСБ: украинские спецслужбы пытались похитить «лидера ополчения Донбасса»

20.08.2020, 12:30, Новости дня

ФСБ объявила о задержании семерых россиян, попытавшихся по заказу украинских спецслужб похитить в Подмосковье «одного из лидеров ополчения Донбасса». Имя россиянина, которого, по версии спецслужбы, хотели похитить и вывезти на территорию Украины, не называется. Известно, что в Москве живёт бывший командующий войсками сепаратистов Игорь Стрелков.

«Сотрудниками ФСБ России была вскрыта и пресечена преступная деятельность указанной группы, и при покушении на похищение были задержаны трое граждан России, а в дальнейшем были задержаны еще четверо соучастников преступления», – заявили в СК. Семерых россиян арестовали по статье «Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой».

В заявлении Следственного комитета говорится, что в июле группа россиян «под обманным предлогом приобретения недвижимости» встретилась с потерпевшим в Подмосковье. В машине его ударили электрошокером, но он «оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль».

По данным ФСБ, организаторами похищения выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые «действовали по заданию и под общим руководством» главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления этого департамента Александра Поклада. ФСБ называет Байдалу внештатным сотрудником СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины, который работает под псевдонимом Швед. В самопровозглашенной ДНР Байдалу считают организатором убийства Александра Захарченко.

В состав группы вошли Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. По версии ФСБ, украинцы пообещали россиянам 200 тысяч долларов за похищение и выплатили 50 тысяч аванса. Они также планировали «еще нескольких преступлений, связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России».

В конце июля СБУ сообщила о задержании Байдалы по делу о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. ФСБ утверждает, что сообщение было ложным, его якобы распространили для создания алиби Байдале.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Депутат ответил на заявление США о «небезопасности» РФ для американцев

30.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

18.07 / Из фойе Белого дома убрали портреты Клинтона и Буша-младшего. Первого Трамп называл “плохим президентом”, второго – “глупым”

08.07 / Школьников в Нью-Йорке переведут на занятия дважды в неделю

10.08 / Чемпионат творческих компетенций ArtMasters продлил прием заявок

19.07 / Посол Армении сообщил о возобновлении торговли армянскими продуктами на «Фуд Сити»

08.08 / Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

03.08 / Рубль вырос к доллару и евро

08.08 / Эксперт Global Times – США активизировали попытки разобщить Китай и Россию

14.08 / «Путину чуждо безрассудство» – эксперт Atlantico объяснил, почему российской вакцине можно доверять

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска