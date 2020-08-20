ФСБ: украинские спецслужбы пытались похитить «лидера ополчения Донбасса»

20.08.2020, 12:30, Новости дня

ФСБ объявила о задержании семерых россиян, попытавшихся по заказу украинских спецслужб похитить в Подмосковье «одного из лидеров ополчения Донбасса». Имя россиянина, которого, по версии спецслужбы, хотели похитить и вывезти на территорию Украины, не называется. Известно, что в Москве живёт бывший командующий войсками сепаратистов Игорь Стрелков.

«Сотрудниками ФСБ России была вскрыта и пресечена преступная деятельность указанной группы, и при покушении на похищение были задержаны трое граждан России, а в дальнейшем были задержаны еще четверо соучастников преступления», – заявили в СК. Семерых россиян арестовали по статье «Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой».

В заявлении Следственного комитета говорится, что в июле группа россиян «под обманным предлогом приобретения недвижимости» встретилась с потерпевшим в Подмосковье. В машине его ударили электрошокером, но он «оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль».

По данным ФСБ, организаторами похищения выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые «действовали по заданию и под общим руководством» главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления этого департамента Александра Поклада. ФСБ называет Байдалу внештатным сотрудником СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины, который работает под псевдонимом Швед. В самопровозглашенной ДНР Байдалу считают организатором убийства Александра Захарченко.

В состав группы вошли Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. По версии ФСБ, украинцы пообещали россиянам 200 тысяч долларов за похищение и выплатили 50 тысяч аванса. Они также планировали «еще нескольких преступлений, связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России».

В конце июля СБУ сообщила о задержании Байдалы по делу о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. ФСБ утверждает, что сообщение было ложным, его якобы распространили для создания алиби Байдале.