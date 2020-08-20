 

Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть

20.08.2020, 12:23, Разное

Эксперт обратил внимание, что поведение президента Белоруссии сильно изменилось за последние дни. Если 17 августа на выступлении перед рабочими Александр Лукашенко выглядел растерянно и не знал, как ответить на крики “Уходи!”, то 19-го на заседании Совета безопасности показал себя как решительный лидер, готовый разобраться со всеми протестующими.

Во время совещания президент дал чиновникам ряд жестких распоряжений. В частности, Лукашенко велел МВД не допускать массовых беспорядков в стране, особенно в Минске. Политик не собирается уходить и не будет искать компромисс с оппозицией, заявил Класковский. Белорусский лидер настроен на подавление всех несогласных с режимом, даже если их миллионы.

По словам политолога, Лукашенко воспользовался тем, что у оппозиционеров нет четкого плана и стратегии. Координационный совет, созданный для обеспечения мирной передачи власти, бездействует. Президент смог предотвратить общенациональную забастовку. С каждым днем число рабочих, участвующих в стачках, снижается.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

Тем не менее окончательно подавить массовые беспорядки Александру Лукашенко не удастся. Как отметил Класковский в беседе с UDF.by, ситуация в Белоруссии может перейти в фазу “долго тлеющего конфликта” между властью и оппозицией. “И в любой момент может рвануть”, – выразил мнение эксперт.



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