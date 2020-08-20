 

Диетолог Надя Шарк назвала «секретные» продукты худеющих звезд

20.08.2020, 12:17, Разное

Специалист в сфере диетического питания Надя Шарк назвала продукты, которые она рекомендует употреблять звездам для похудения. Поскольку об их полезных свойствах, благоприятно сказывающихся во время диеты, знает ограниченный круг людей, она называет эти продукты «секретными».
Для эффективного снижения веса Надя Шарк рекомендует употреблять красную чечевицу и кунжутный урбеч, а также добавлять в салаты, бобовые и мясо кумин или имбирь. Кроме того, имбирь иногда используют в качестве основы для горячих или холодных напитков.

Еще одним из основных продуктов питания у худеющих знаменитостей является сыр тофу. Из него можно приготовить легкий салат или бутерброды. По словам Нади Шарк, своим клиентам она советует пить сок алоэ, содержащий 200 энзимов, витаминов и минералов. Его основное свойство заключается в выведении токсинов и шлаков. Также в список «секретных» продуктов для похудения была добавлена зеленая гречка. Из нее обычно делают белковые коктейли.



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