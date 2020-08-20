Вирусолог Зуев порекомендовал сделать прививку от гриппа в начале сентября

20.08.2020, 12:17, Разное

Вирусолог Виктор Зуев посоветовал сделать прививку от гриппа в начале сентября. Спустя три недели после осуществленной вакцинации начинают вырабатываться антитела.

Вирусолог считает, что прививку от последующего развития гриппа нужно делать всем. Сам же он отправится на вакцинацию 1 сентября. Именно в эту дату Зуев каждый год делает прививку. Иммунитет при этом заболевании является очень непродолжительным. Время от времени могут возникать совершенно разные штаммы, поэтому рекомендуется на постоянной основе прививаться.

В период пандемии коронавируса еще более актуально сделать соответствующую прививку. Если человек с COVID-19 подхватит грипп, его организму будет очень тяжело справиться с этими недугами одновременно.

Иногда люди не понимают, зачем прививаться, если очень тяжело добиться того, чтоб вакцинный штамм соответствовал распространяемому. Зуев признал, что ситуации, когда они совпадают, фиксируются не очень часто. Антитела вырабатываются на два гриппозных антигена. Однако у гриппа есть не только наружные, но и внутренние белки. Последний являются сходными у многих штаммов. Если даже человек и заболеет, он не будет переносить грипп очень тяжело.