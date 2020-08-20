Олег Газманов перенес тяжелую форму коронавируса

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20.08.2020, 12:17, Разное

Российский певец Олег Газманов вместе с женой перенес коронавирус. Он рассказал, что болезнь протекала в тяжелой форме. После перенесенного воспаления легких артист похудел на 6,5 килограмма.
Олег Газманов лечился от COVID-19 в больнице. На фоне коронавирусной инфекции у артиста развилось воспаление легких. Несмотря на слабость, Газманов не забывал о творчестве, за время самоизоляции он сочинил две новые песни. Сейчас артист полностью вылечился, поэтому готов приступить к работе.

Газманов назвал симптомы, которые присутствовали у него при коронавирусе. К ним относятся высокая температура, слабость, потеря обоняния. Артист выразил благодарность всему медицинскому персоналу за помощь в лечении. Супруга знаменитости Марина также перенесла коронавирус, но ей госпитализация не понадобилась. Сейчас у мужа и жены отрицательные анализы на COVID-19.

Напомним, что для Олега Газманова брак с Мариной Муравьевой является вторым. Первая супруга Ирина родила артисту сына Родиона, однако она не смогла смириться с популярностью мужа, поэтому брак распался. Газманов женился на Марине Муравьевой в 2003 году. Он официально усыновил ее сына Филиппа, настоящим отцом которого является брат основателя «МММ» Вячеслава Мавроди. В браке со второй женой на свет появилась дочь Марианна.



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