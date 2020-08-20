Мнение: Программа, которой нет

20.08.2020, 12:14, Разное

"Страна.ЮА" о программе белорусской оппозиции, от которой оппозиционеры сейчас пытаются откреститься.

Программа, которой нет

Протестующие в Беларуси не торопятся раскрывать своих политических взглядов. Их главное требование – это перевыборы, на которых не будет нынешнего президента Александра Лукашенко.

Однако достаточно понятно, что победит на этих перевыборах тот, кого будет продвигать протестная тусовка – если у нее получится взять власть. Хотя бы потому, что за Беломайданом сохранится и улица, и внешнее финансирование.

Если фактор Лукашенко исчезнет – то его оппоненты с гарантией посадят в кресло президента, которого сочтут необходимым. И в этом ключе важно понимать уже сейчас – как вообще видят будущее страны нынешние протестные активисты.

От этого разговора они максимально уходят в сторону. "Страна" разобралась почему.

Вчера Александр Лукашенко обвинил оппозицию в нескольких вещах. Он заявил, что они планируют выйти из Союзного государства с Россией, а также из других интеграционных объединений – ОДКБ и Евразийского союза.

Также президент Беларуси заявил, что есть у Беломайдана и планы по атаке на русский язык, уменьшению его роли в образовании и культуре, а также по автокефализации Белорусской православной церкви (сейчас она экзархат РПЦ, то есть находится в прямом подчинении).

В общем, "украинский сценарий" во всей его красе.

В оппозиции назвали слова Лукашенко манипуляцией.

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться", – заявила одна из руководительниц протестов Мария Колесник. Она подтвердила "желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию".

То есть Россия – это для оппозиции "партнер", да еще такой же, как и все остальные страны. Хотя формально, да и фактически, она сейчас имеет статус ближайшего союзника Минска. Вместе две страны составляют Союзное государство.

Однако вопрос остался без ответа: а что же собираются делать оппозиционеры, если возьмут власть? Есть у них конкретная программа?

Главное лицо протеста сейчас – это Светлана Тихановская, которую оппозиционеры считают избранным президентом Беларуси. На ее предвыборном сайте размещена программа действий. Это достаточно неконкретный документ, где обещается всё хорошее – повышение зарплат, увеличение рабочих мест и так далее. Но на днях из этой программы исчез важный пункт – ссылка на сайт reformby.com, на котором Тихановская предлагала узнать о более детальных планах действий объединенной оппозиции. Теперь это упоминание осталось только в кеше Google.

Более того – в белорусских СМИ ранее публиковалась еще более полная версия программы кандидата. И каждый ее пункт содержал ссылку на данный сайт.



Скриншот сайта Hrodno.life

Данный ресурс в последние дни почему-то не работает. Видимо, его закрыли после того, как отрывки документа начали появляться в Сети. Однако в кеше на этот сайт посмотреть по-прежнему возможно. Там размещен "Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов". Но и там не обошлось без странных исчезновений. Куда-то пропал целый раздел "Реформирование сектора национальной безопасности", который, впрочем, по прямой ссылке можно открыть в том же Google.

Документ оказался весьма интересным.

"Агрессивность Кремля"

Основными угрозами национальной безопасности в нем называются следующие моменты:

"Растущая агрессивность внешней политики Кремля, участие Беларуси в постсоветских интеграционных проектах под эгидой России и засилье российских СМИ в информационном пространстве и низкий уровень национального самосознания белорусов".

"Российское руководство использует концепцию "русского мира" для усиления контроля Москвы над Беларусью. Основой для этого часто является русский язык и Русская православная церковь", – пишут авторы документа. Ниже даже говорится о "засилии русского языка".

Что предлагают в этой связи реформаторы, с которыми согласна Тихановская?

"Основными направлениями реформирования существующей государственной политики являются: выход из интеграционных объединений с участием России; сохранение и развитие национального культурного наследия, белорусского языка".

Далее идет конкретика — как это сделать.

До 2021 года эксперты предлагают "выйти из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных структур, в которых доминирует Россия".

С Таможенным союзом явная неувязка — его уже вообще не существует. Вместо него уже давно действует Евразийский экономический союз. Незнание этого характеризует экспертный уровень авторов документа. Но пойдем далее.

"Эксперты" предлагают провести "запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, финансирующих такие структуры".

Авторы предлагают ввести уголовную ответственность за: отрицание отдельной белорусской нации и публичное оскорбление белорусского языка. Ему, кстати, возвращается статус единственного государственного (сейчас его имеет и русский язык).

А также возобновить пограничный и таможенный досмотр на границе с РФ.

Далее идет предложение запретить продажу белорусских компаний россиянам. А также запрет на трансляцию российских каналов и обязательное включение в ТВ-пакеты каналов из Польши, Литвы и Украины.

По армии все еще проще — выход из ОДКБ, изгнание российских баз, перевод армии на белорусский язык. Переход на стандарты НАТО.

Также закреплена задача по снижению поставок энергоносителей из России — максимум 50% общего импорта. Закупки сжиженного газа из США.

Очень важный пункт — приватизация госпредприятий. Причем всех. Хотя в программе у Тихановской было написано, что прибыльные заводы должны будут остаться в госсобственности. Единственное условие белорусских реформаторов — недопуск к конкурсу фирм с долей российского капитала более 20%.

Еще одна "пасхалка" из Украины – "комплексная декоммунизация и десоветизация Беларуси". А также – "беларусизация религиозной жизни всех христианских конфессий и других религий". Есть и более конкретный план – " восстановление Белорусской автокефальной православной церкви как национальной альтернативы Белорусскому экзархату РПЦ Московского патриархата".

Сама программа доступна тут https://drive.google.com/file/d/1ccpsR4eLXCeBrcCeWq7jRN4bWTLtLpFz/view

Кто автор концепции?

То есть, как видим, все пункты данного плана, на который официально ссылалась Тихановская, были упомянуты Александром Лукашенко. Видимо, там он их и прочитал.

Представители Тихановской от данных планов открещиваются.

"Что касается документов, на которые ссылается Лукашенко, то когда-то на одной из встреч Тихановская говорила, что эксперты предлагают программы реформ, и давала ссылку на одну из таких. Видимо, попурри из таких программ и было использовано. Это не программа Тихановской", – заявлял юрист из ее окружения Максим Знак.

Однако Тихановская не просто ссылалась, а давала понять, что согласна с предложениями реформаторов.

Кстати, кто они – вопрос интересный. На сайте reformby.com (точнее, в доступной кеш-версии) говорится, что "материалы сайта созданы на основе документов платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".

Эту платформу организовали партии "Беларуский народный фронт" (его бывший председатель Алексей Янукевич подписался под вышеуказанной концепцией), Беларуская партия "Зеленые", Беларуская социал-демократическая партия (Грамада), Беларуская христианская демократия, Объединенная гражданская партия, а также движение "За свободу" и центр гражданских инициатив "Наш дом".

Доверенное лицо Тихановской – Ольга Ковалькова – состоит членом одной из партий-учредителей "Пакета реформ" – белорусских христианских демократов. Она же – член Координационного совета оппозиции.

В Совете также присутствуют другие активисты, причастные к "Пакету": Юрий Губаревич – председатель движения "За Свободу", Александр Добровольский – член политсовета Объединенной гражданской партии, Виталий Рымашевский – однопартиец Ковальковой.

То есть как минимум четверо официальных лидеров оппозиции – сторонники "украинского сценария" и радикального разрыва с РФ. Причем один из них – правая рука Тихановской, которую Беломайдан двигает в президенты.

Таким образом, разговоры о том, что Беломайдан требует лишь ухода Лукашенко – это определенная манипуляция. Судя по описанной выше программе, есть и куда более конкретные цели по тотальному изменению внутренней и внешней политики страны и по "украинизации" (в политическом смысле) Беларуси. Чего большинство жителей страны, конечно, не поддерживают – включая тех, кто ходит на акции против Бацьки.

Что и объясняет удаление страниц и гробовое молчание о реальной программе белорусской оппозиции от ее лидеров.

https://strana.ua/news/285045-prohramma-belorusskoj-oppozitsii-zapret-russkoho-jazyka-i-put-ot-rossii-v-nato.html – цинк

Разумеется, от нее будут открещиваться, так как сама по себе программе столь же компроментирует оппозицию, как и фотографии Тихановской вмести с Леви https://colonelcassad.livejournal.com/6108819.html.

Пытаясь прикрыть косяк, подтянули фейкометов из "Инсайдера", где Юрий Бершидский заявил, что все это фейк российских СМИ и что Тихановская, цитирую:

"В опубликованной во время избирательной кампании программе Тихановской нет ни слова о выходе из интеграционных программ"

Между тем, сама Тихановская, открытым текстом заявляла, что Союзное государство не нужно, в полном соответствии с указанной программой.

“Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство. Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством.

(с) Интервью от 27.07 Медузе https://telegraf.by/politika/belarusi-ne-nuzhno-sojuznoe-gosudarstvo-tihanovskaya-rasskazala-kakimi-vidit-otnosheniya-s-rossiej/

* * *

И еще. Если помните, то 12 августа проходила информация https://colonelcassad.livejournal.com/6092256.html, что белорусские спецслужбы задержали украинских активистов из грантоедской конторы "Восток-SOS" (это помимо группы по линии СБУ, которая не смогла въехать на территорию Белоруссии 9-10 августа и боевиков Мосейчука, который открыто писал, что они направляются в Минск для участия в протестах).

Обратите внимание на список партнеров https://vostok-sos.org/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8/ этой организации.



Уже знакомый нам "Реанимационный пакет реформ", только для Украины https://rpr.org.ua/ Вот программа на 2019-2023 год https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Roadmap-of-Reforms.pdf

Реплика это проекта для Белоруссии http://zabelarus.com/ru/ сейчас недоступна по понятным причинам. Также недоступен http://reformby.com/

В кэше она впрочем сохранилась, включая "Реформу сектора безопасности" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/&strip=1&vwsrc=0

Спонсоры также вполне понятны из списка, где мы видим стандартный суповой набор.



А это спонсоры http://www.eesc.lt/, где Тихановская встречалась с Леви https://colonelcassad.livejournal.com/6108819.html

Как не трудно заметить, обе конторы "партнерствуют" с USAID и NED. Также в обоих случаях светится Европейская Комиссия.

Офис изначального "Реанимационного пакета реформ" находится в Киеве.

О взглядах лиц там работающих можно почитать например здесь https://www.kp.kz/daily/27055.4/4121534/

Вот список "политиков-партнеров".



Знакомые кадры?

При сравнении украинских программ реформ с белорусскими, которые сейчас стыдливо подтирают, не покидает острое чувство дежавю.

Белорусские грантоеды просто взяли украинские методички, переписали их под Белоруссию и вывалили в сеть, причем еще до выборов, когда ни о каком координационном совете оппозиции, куда войдут ряд непосредственных авторов проекта еще и речь не шла. Разумеется, сам по себе этот текст уничтожает пропаганду оппозиции, но его токсичность проявляется только на длинной дистанции – если бы Лукашенко свалили бы в первые дни после выборов и власть не выдержала наката, то все бы уже было плевать на эту программу (как сейчас на Украине плюют на открытые русофобские инициативы, а ведь помните, как в феврале 2014-го, вопили, что заявления Тягнибока и Фарион про запрет русского языка это все пропаганда Кремля), потому что вопрос взятия власти уже решен и Лукашенко никак не мог уже использовать эту программу для контрпропаганды.

Разумеется, не стоит сводить все только к этой программе – это только часть той инфраструктуры, которая была развернута на территории Восточной Еврпоы, Прибалтики и Украины, где помимо таких идеологических "программ", действовала разветвленная сеть взаимосвязанных НКО и подконтрольных спецслужбам стран НАТО информационных ресурсов (вроде той же Нексты).

Но так как планы немедленного свержения Лукашенко рухнули, ситуация начала затягиваться, а токсичность программы резко повысилась, потому ее сейчас пытаются вымарывать или же заявлять, что это фейк, и делать вид, что это частная инициатива, хотя мы видим очевидную связь структур работающих в Украине и Литве, пересечение вполне конкретных проектов и активистов, наличие авторов программы в окружении Тихановской и в координационном совете оппозиции и что главное, одних и тех кураторов, которые занимаются по всему миру свержением неугодных США правительств, в том числе и руками различных активистов и "правозащитников". То. что такую программу выложили раньше времени, это конечно косяк, который подрывает усилия по свержению Лукашенко, который теперь будет раз за разом ссылаться на эту программу и говорить, "А вы еще меня ругали, на этих посмотрите". И для многих это будет весомым аргументом. Лукашенко на ровном месте получил такой жирный козырь. Также эта программа, которую еще до выборов рекламировала оппозиция, достаточно наглядно раскрывает причины, по которым змагары ринулись топить за Тихановскую, так как программа обещает реализацию самых сокровенных мечтаний.

* * *

Также представляет интерес, кто вписался за этих "задержанных украинских активистов".

Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусских властей немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников, Евгения Васильева , координатор Благотворительного фонда Восток SOS, и Константин Реуцкий , председатель правления Образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда Восток SOS .

12 августа 2020 около 17:40 Украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были жестко и произвольно задержаны в Минске возле Площади Победы сотрудниками ДПС (ГАИ), что зафиксировано на видео свидетелями. Задержание происходило с применением чрезмерной силы и очевидно привело задержанным телесные повреждения и вред здоровью. Сейчас местонахождение Евгения и Константина неизвестно, связь с ними отсутствует.

Учитывая зафиксированы факты масштабных нарушений прав человека, которые происходят в Беларуси в последние дни, очевидно непропорциональное и незаконное применение силы со стороны правоохранителей, мы глубоко обеспокоены судьбой наших коллег, сохранением их здоровья и жизни.

В связи с этим обращаемся:

К власти Республики Беларусь с требованием немедленного освободить безосновательно и незаконно задержанных граждан Украины Реуцкий Константина и Васильева Евгения и проинформировать Посольство Украины в РБ о месте их нахождения и основания задержания.

В Министерство иностранных дел Украиныобратиться с официальной нотой запросом к власти РБ с требованием немедленного освобождения Реуцкий и Васильева;

Посольство Украины в РБ принять все меры для немедленного установления места пребывания украинском, получить к ним доступ, встретиться с ними и предоставить им всю необходимую помощь.

К правительствам стран Европейского Союза, Королевства Норвегии, Швейцарии, США, Канады, Великобритании:

– требовать от СБ прекратить произвольные лишения свободы граждан Украины, в частности Константин Реуцкий и Евгения Васильева;

– усилить санкции против должностных лиц РБ, причастных к политически мотивированных преследований граждан Беларуси и Украины, международных журналистов и грубого нарушения свободы мирных собраний, свободы слова и свободы объединений и ассоциаций.

К международным организациям:

– способствовать обеспечению работы гуманитарных организаций и независимых мониторинговых миссий по правам человека на территории РБ;

– усилить международное влияние на РБ с целью привлечения к ответственности и прекращения противоправного использования силы в отношении к гражданам, которые вышли на мирный протест против фальсификации результатов выборов.

Центр прав человека ZMINA

Украинский Хельсинский союз по правам человека

ОО Truth Hounds

Медийная инициатива за права человека

Благотворительный фонд Восток SOS

Правозащитный центр «Поступ»

Образовательный Дом прав человека в Чернигове

Общественная организация "Черкасский правозащитный центр"

Харьковская правозащитная группа

школа Медиапатриотив

Ассоциация УМДПЛ

"Харьковский областной фонд" Общественное Альтернатива "

ОО "Ла Страда-Украина"

Центр гражданских свобод

Кризисное медиа-центр "Северский Донец"

Конгресс национальных общин Украины

ОО "Донбасс СОС"

ОО "Развитие Приазовье"

БО "Благотворительный фонд Помощь и Дело"

RealStoriesProduction

ОО "Правозащитная инициатива"

БУ БФ "СВОИ"

ОО Женщины Луганщины

ОО МАРТИН-клуб

Благотворительный фонд "Голоса детей"

Молодая Просвита Прикарпатья

ОО «КРИМСОС»

ОО "КОМРОЗ"

ОО "Моя Новопсковщина"

Фонд Открытый Диалог

ОО "Трибун"

ОО "Харьковский институт социальных исследований"

Крымская правозащитная группа

БУ "Луганское областное общество Всеукраинская сеть ЛЖВ"

ОО "Голубая птица"

БУ "Легалайф-УКРАИНА"

"Украина без пыток"

ОО "АРР Восточного Донбасса"

ИМЦ Майдан Мониторинг

БФ "Отава"

ОО «Союз Конотопской общества»

ОО "Центр" Синергия "

ОО «ЦГП« Альменда »

ОО "Патронус"

ОО "Молодежная организация" СТАН "

ОО "Правозащитная инициатива"

ОО "фронтир"

ОО "Фонд развития общества"

Луганский областной правозащитный центр "Альтернатива"

ОО «групп влияния»

ОО "Женский Антикоррупционный Движение" добавьте, пожалуйста!

ОО "Молодежная организация" Мечты Молодежи "

ОО "Украинский институт по правам человека"

ОО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ"

ОО "Мост 3.10"

Очаг гражданского общества "Типография"

ГП УХСПЧ в г.. Ровно

ОО "Фонд" Женская инициатива "

Общественная организация "Протего"

Алена Казанская

Правозащитный центр "Действие"

ОО РЦПЛ

Ассоциация Украина-Флоренция "Лилея"

Общественная организация "Докудейз"

ОО "Вектор прав человека"

ОО "Либере Либерати"

ОО Сеть защиты интересов «А Н Т С»

БО "БФ" ПДМШ им. Николая Пирогова "

ОО "Совместно HUB"

Махов Александр журналист телеканала «Украина»

ОО "Берег надежды"

Дом Прав Человека Крым

ОО "Неравнодушный гражданин Горынка"

Восточноукраинский центр общественных инициатив

Общественный сектор евромайдан

Norwegian Helsinki Committee

Проект «Без границ»

ОО "Горизонты возможностей" г. Золотое

ВОО Женский Консорциум Украины

Коалиция Реанимационный Пакет Реформ

ОО "Театр перемен"

ОО "Инициатива Е +"

Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)

ОО "Добробат"

БФ "Украина – мой дом"

Центр правовых и политических исследований "ДУМА"

женщины Дона

International Federation for Human Rights – FIDH

АЭС Европейская Гражданская Ассамблея

Очаг гражданского общества "Типография" // Drukarnia – Civil Society Center Sloviansk

Донецкий институт информации

Deutsch-Russischer Austausch – DRA

Общественное объединение "Предел безопасности"

ОО «Женский хаб»

ОО "Центр Социальное Действие"

Виктория Марченко, журналистка

Александр Марченко, журналист

Татьяна Лебедева, медиа експертка

Media Development Foundation

ОО «Женщины ВОЛИ»

ВОО «Легион Правды»

Украинский фонд "Благополучие детей"

ОО "ОкДаНаКс"

ОО «Глобал офис»

ОО "Северодонецка агентство развития громады"

СУМ в Украине

Фундация Региональных Инициатив – ФР И

Зеленый лист, ОО

Цыганский женский фонд "Чирикли"

Андрей Калих, независимый журналист, Россия

БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез"

БФ НАСЛЕДСТВО

ОО "КОРПУС СПРАВЕДЛИВОСТИ"

Сам список пракрасен и фактически показывает значительную часть сетки грантоедов действаующих на Украине. В списке например присутствуют "Крым-SOS", "Крымская правозащитная группа" и "Альменда", о которых в свое время уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/2165187.html – все эти структуры создавались в Крыму еще при Януковиче и активно поддерживали бандеровский переворот на Украине.



Все эти структуру также финансировались NED, посольством Чехии, посольством Швеции, Европейским Союзом и другими. Теми же структурами, которые сейчас качают Белоруссию.

Теперь смотрим в Википедии, кто же официально финансирует создателей "Коалиции Реанимационного Пакета Реформ".



Конференция в Вильнюсе, откуда сейчас вещает Тихановская.

С начала своего существования РПР финансируется за счет средств международной технической помощи. среди доноров – Европейский Союз , международная организация Pact со штаб-квартирой в Вашингтоне, Европейским фондом за демократию, Международным фондом «Возрождение» , Шведским агентством по международному развитию и сотрудничеству ( SIDA ), Программой развития ООН и тому подобное. Реанимационный Пакет Реформ отчитывается о полученных средствах и результаты в годовых отчетах

Европейский Союз и SIDA мы находим среди партнеров http://www.eesc.lt/, где Тихановская встречалась с Леви.

В общем, если там даже по верхам копать, таких "случайных случайностей", вагон и маленькая тележка, которые достаточно наглядно дают понять, кто сейчас опекает Тихановскую и кто сидит в Координационном Совете оппозиции, который столь неудачно для них и удачно для Белоруссии оказался скомпроментирован слишком рано появившейся программой. Ну а потом еще Леви сделал контрольный, для совсем уж тупеньких.