 

В Хабаровском крае подвели итоги первого месяца работы Дегтярева

20.08.2020, 12:08, Новости дня

В Хабаровском крае оценили первый месяц работы Михаила Дегтярева в качестве исполняющего обязанности губернатора региона.

Как отмечает местный Telegram-канал «DFO.INFO», за первый месяц работы в должности врио губернатора региона Дегтярев не стал поддаваться на провокации и выходить в толпу протестующих. 

«Реакция, надо сказать, закономерная, так как массы на улице не заинтересованы в диалоге, а тему не выхода нового главы региона используют для поддержания протеста без каких-либо конкретных требований», – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что новый глава региона «отказался от политики популизма, которую проповедовал Сергей Фургал», а сделал фокус на «малых делах» и формировании рабочей вертикали власти.

По мнению «DFO.INFO», Дегтярев сделал особый акцент на разрушении мифа о временном статусе пребывания в регионе: сперва он привез свою семью в Хабаровский край, в дальнейшем заручился публичной поддержкой премьер-министра Михаила Мишустина и начал выстраивать диалог со всеми политическими силами региона.

Следующим пунктом назван отказ региональных властей от «войны всех против всех». 

«Ранее обозначенные конфликты с бывшими членами команды Шпорта, мэрией Владивостока и рядом СМИ сошли на нет. Есть надежда на создание некоего баланса в регионе, где краевые власти все-таки займут позицию арбитра», – пишет Telegram-канал. 

Кроме того, утверждается, что за прошедший месяц из медиа пространства практически вымылся образ Дегтярева как эпатажного депутата Госдумы. В последних интервью Дегтярева видно, что он сфокусирован на проблематике региона, погружается в нее и ищет пути решения.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. 

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.



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