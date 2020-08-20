Дело о кокаине в посольстве РФ в Аргентине решили пересмотреть

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20.08.2020, 12:08, Новости дня

Дело о контрабанде кокаина из Аргентины через российское посольство в этой стране передали из Солнцевского суда Москвы в Дорогомиловский суд для нового рассмотрения, сообщили в пресс-службе суда.

«19 августа Солнцевским районным судом Москвы было вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Дорогомиловский суд Москвы», – рассказали РИА «Новости».

Рассмотрение дела в Солнцевском суде началось в ноябре 2019 года, инстанция привлекла к разбирательству присяжных. Теперь дело будут рассматривать с самого начала, его материалы насчитывают более 50 томов.

Адвокат Александр Костанянц отметил, что дело не двигалось «с мертвой точки» из-за «допущенной судом волокиты» восемь месяцев. Защитник фигуранта Али Абянова отметил, что Мосгорсуд дважды отменял решения Солнцевского суда о продлении срока содержания под стражей, но там «игнорировали замечания и вновь продлевали стражу по тем же основаниям».

«Что касается подсудности, мы просили направить дело по территориальному признаку в Дорогомиловский суд Москвы, так как задержание произошло на территории автобазы МИД. Прокурор же считал, что подсудность нужно определять по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Внуково», но это не окончательное место. В конечном итоге в Солнцевском суде нам поменяли судью, тот на первом же заседании отправил дело по подсудности в Дорогомиловский суд», – указал адвокат.

В феврале 2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб, в результате которой в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе нашли около 400 килограммов кокаина.

Сообщалось, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. В рамках дела были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего задержаны шестеро подозреваемых в разных странах.

В апреле прошлого года МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим подозреваемым.

В ноябре генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу.



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