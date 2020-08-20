 

Анна Нетребко удивила поклонников необычным платьем с красными конями

20.08.2020, 11:53, Разное

В Сети часто обсуждают яркие образы оперной певицы Анны Нетребко. Недавно артистка удивила поклонников в микроблоге Instagram серией снимков, на которых она запечатлена в необычном платье с красными конями.
Это был концертный наряд, а фотографии с оперной дивой сделаны после ее выступления. Фоловеры обратили внимание на платье-балахон ультрамаринового цвета с рукавами-буфами из-за яркого принта в виде лошадей. В комментариях Анне Нетребко написали, что она «шикарно выглядит». Многие поклонники отметили, что артистка всегда «на высоте», когда выходи в свет или выступает. Оперную певицу назвали «королевой» и восхитились ее вкусом.

Ранее народная артистка РФ показала подписчикам, как работает над своим телом. Компанию ей составляет коллега и муж – Юсиф Эйвазов. Поклонники сошлись во мнении, что Анна Нетребко, благодаря занятиям спортом, действительно заметно похудела. Супруги на данный момент живут в Австрии, куда переехали в 2006 году. Последние масштабные гастроли у певицы были два года назад.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Бруклин Бекхэм подтвердил помолвку с Николой Пельтц

22.07 / Ученые: Иммунная система способствует развитию алкогольной зависимости

26.06 / Мнение: О реформах на Украине

08.08 / Антон Силуанов прогнозирует динамичное восстановление российской экономики

17.08 / Мнение: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме?

28.07 / Телеканал “Царьград” заблокировали на “Ютуб” без объяснений

17.07 / Личное: Церковная альфа-самочка

16.08 / Врачи рассказали о смертельной опасности импотенции

11.08 / Назван ТОП-5 проверенных временем бюджетных автомобилей

04.07 / Дочь Стивена Спилберга выходит замуж за актера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска