Анна Нетребко удивила поклонников необычным платьем с красными конями

20.08.2020, 11:53, Разное

В Сети часто обсуждают яркие образы оперной певицы Анны Нетребко. Недавно артистка удивила поклонников в микроблоге Instagram серией снимков, на которых она запечатлена в необычном платье с красными конями.

Это был концертный наряд, а фотографии с оперной дивой сделаны после ее выступления. Фоловеры обратили внимание на платье-балахон ультрамаринового цвета с рукавами-буфами из-за яркого принта в виде лошадей. В комментариях Анне Нетребко написали, что она «шикарно выглядит». Многие поклонники отметили, что артистка всегда «на высоте», когда выходи в свет или выступает. Оперную певицу назвали «королевой» и восхитились ее вкусом.

Ранее народная артистка РФ показала подписчикам, как работает над своим телом. Компанию ей составляет коллега и муж – Юсиф Эйвазов. Поклонники сошлись во мнении, что Анна Нетребко, благодаря занятиям спортом, действительно заметно похудела. Супруги на данный момент живут в Австрии, куда переехали в 2006 году. Последние масштабные гастроли у певицы были два года назад.