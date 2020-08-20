 

Дмитрий Исхаков рассказал, что сделал со снимками Полины Гагариной после расставания

20.08.2020, 11:53, Разное

Во время беседы с Аллой Довлатовой в эфире «Русского радио» Дмитрий Исхаков рассказал, что сделал со снимками своей супруги Полины Гагариной после расставания. По словам модного фотографа, он «неумышленно хранит фото», но были моменты, что иногда он может рвать их на части.
Дмитрий Исхаков назвал это состояние паранойей, так как с психологической точки зрения уничтожать снимки нехорошо. Он отметил, что там запечатлены образы и люди, поэтому поддаваться таким порывам души не стоит. Фотограф пояснил радиоведущей, что фото с бывшими возлюбленными у него «где-то лежат», так как их «сложно выкидывать».

Фотограф вспомнил, что его жена всегда была капризным клиентом. Полина Гагарина любила не только его работы, но и других профессионалов, и он считает это абсолютно нормальным фактом. Как отметил Дмитрий Исхаков, съемка по своей сути – это вопрос того, как человек принимает себя. У него редко получалось с первого раза сделать удачные фотографии певицы, но он старался и супруга оставалась довольна результатом.

Долгое время пару Исхакова и Гагариной считали идеальной. Они поженились шесть лет назад, а спустя три года артистка подарила мужу дочь Мию. Несколько месяцев назад знаменитости шокировали поклонников тем, что заявили о скором разводе.



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