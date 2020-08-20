“Никогда не симулировала оргазм”: Варнава рассказала об интимной жизни с Хрусталевым

20.08.2020, 11:53, Разное

Ведущая и комедийная актриса Екатерина Варнава откровенно пояснила об интимной жизни с экс-возлюбленным Дмитрием Хрусталевым. По ее словам, в постели с ним она ни разу не симулировала наступление оргазма.

Сейчас бывшие возлюбленные стараются не вспоминать о своих отношениях. Они познакомились во время работы на канале ТНТ. Вместе артисты много гастролировали. Восемь лет назад в СМИ появилась информация об их романе, но он продлился не очень долго. В YouTube-проекте Азамата Мусагалиева под названием «Я себя знаю» ведущая призналась, что никогда, находясь в постели с Хрусталевым, не симулировала оргазм.

В то же время у Варнавы был опыт, когда во время секса она неожиданно уснула. Когда знаменитость проснулась, то половой акт еще не закончился. Тогда актриса только вернулась домой после продолжительных гастролей, поэтому хотела отдохнуть. Сразу после этого случая пара рассталась.

После завершения шестилетних отношений с танцором Константином Мякиньковым Варнава не распространяется о личной жизни. Экс-избранники смогли сохранить нормальные отношения. В то же время поклонники теледивы убеждены, что сейчас она счастлива в новых отношениях.