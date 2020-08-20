Глава МИД Польши подал в отставку

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20.08.2020, 11:48, Новости дня

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подал в отставку, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

«В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МИД уточнили, что глава ведомства посчитал, что «после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии».

В сообщении приводятся слова Чапутовича, который «выразил уверенность, что его преемник продолжит прежнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене».

Чапутович занимал должность министра иностранных дел с 18 января 2018 года, сменив на этом посту Витольда Ващиковского.

В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский.

Напомним, 11 августа Чапутович заявил, что Варшава готова выступить в роли посредника в переговорах между властями Белоруссии и оппозицией.



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