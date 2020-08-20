Забыли предупредить: диагностировать болезнь Альцгеймера станет проще

20.08.2020, 11:45, Разное



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Болезнь Альцгеймера (БА) известна своим вкрадчивым, почти незаметным началом. Пока окружающие списывают едва заметные перемены в поведении на возраст, в нервной системе больного прогрессируют изменения. В клетках мозга откладываются белковые бляшки из бета-амилоида, а в нейронах образуются клубочки из другого белка – тау-протеина. Возникает повреждение нервной ткани и прерывается передача сигнала между нейронами. Этот процесс начинается за 10-20 лет до первых симптомов БА, но “поймать” его до сих пор было сложно.

Изменения белков можно обнаружить через люмбальную пункцию (прокол спинномозгового канала) или увидеть отложения бета-амилоида на томографии (ПЭТ). Обе процедуры дорогостоящие и не легко переносятся пожилыми пациентами. Исследователи бьются над возможностью изучать бета- и тау-белки в плазме, и первые положительные результаты уже получены. Экспериментальный анализ крови позволил отличить людей с болезнью Альцгеймера от здоровых и тех, у кого другая форма деменции.

К сожалению, ранняя диагностика не гарантирует, что болезнь перестанет развиваться. В настоящее время процесс возникновения БА до конца не изучен. Радикального лекарства от потери ума ещё не изобрели, но есть терапия, отдаляющая наступление деменции.

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В мире каждый третий считает, что слабоумие – неизбежный итог жизни, и официальная статистика в этом вопросе тоже неутешительна. Самая распространенная форма деменции – болезнь Альцгеймера – уже насчитывает 50 млн заболевших. Из них на Россию, по оценкам ВОЗ, приходится около двух миллионов, хотя Минздрав называет совсем другие цифры. Российская статистика утверждает лишь о 9 тысяч больных с диагнозом БА. Врачи объясняют такую разницу недостатком диагностики. Вместо БА в медкартах пожилых пациентов чаще значатся “хроническая ишемия головного мозг” или “дисциркуляторная энцефалопатия”.

Болезнь обычно начинает проявляться после 65-ти и со стороны выглядит как небольшая забывчивость. The Alzheimer’s Association описывает 10 ранних признаков БА. Больной не может припомнить элементарные слова или текущую дату. К напряжённым попыткам вспомнить события утра добавляется сложность концентрации. Привычные дела начинают выполняться медленно и напряженно. Такая забывчивость прогрессирует в течение 7-8 лет. Если не обращать на неё внимания, человек может разучиться узнавать близких, передвигаться по собственной квартире и даже говорить.

Предполагается, что на развитие деменции влияет общее состояние здоровья, физическая активность и генетическая предрасположенность. Есть гипотеза, что чем выше уровень образования, тем ниже риск БА. Согласно Alzheimer’s Disease International, оставаться в здравом уме помогает подвижность, социальная активность и регулярный чекап сердца.