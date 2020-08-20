Ученые обнаружили аномалию в магнитном поле Земли. Она может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать работе спутников

20.08.2020, 11:25, Новости дня

Обнаруженной над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана магнитной аномалии ученые дали название Южно-Атлантической. Она ослабляет действие защитного поля Земли, делая ее уязвимой для солнечных частиц. Об этом сообщил сайт NASA.

Из-за действия аномалии солнечное излучение может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать сбору данных со спутников.

На данный момент Южно-Атлантическая аномалия не оказывает видимого воздействия на повседневную жизнь на Земле, однако наблюдения ученых свидетельствуют о том, что она расширяется в западном направлении, а также разделяется на две зоны, что создает дополнительные проблемы, сообщает NASA.

По объяснению ученых, данная аномалия возникает из-за двух особенностей ядра Земли: наклона магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

Также в NASA считают, что наблюдение за аномалией дадут им новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.