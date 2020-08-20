Предварительный диагноз Навального: отравление неустановленным психодиcлептиком

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20.08.2020, 11:25, Новости дня

Врачи поставили российскому оппозиционеру Алексею Навальному предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Психодиcлептики – это вещества, способные вызывать галлюцинации.

Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что медики в течение дня определятся с диагнозом.

На данный момент проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы, отметил Калиниченко.

Он добавил, что политик получает симптоматическое лечение.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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