Предварительный диагноз Навального: отравление неустановленным психодиcлептиком
20.08.2020, 11:25, Новости дня
Врачи поставили российскому оппозиционеру Алексею Навальному предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Психодиcлептики – это вещества, способные вызывать галлюцинации.
Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что медики в течение дня определятся с диагнозом.
На данный момент проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы, отметил Калиниченко.
Он добавил, что политик получает симптоматическое лечение.
Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По словам Ярмыш, политик находится в коме.
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