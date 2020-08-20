 

Названы самые часто задаваемые в России вопросы на собеседованиях

20.08.2020, 11:23, Разное

Специалисты сервиса по поиску работы и кадров Superjob провели исследование, в ходе которого выяснили, какие вопросы работодатели чаще всего задают соискателям. Выяснилось, что больше всего нанимателям сотрудников интересен опыт работы, передает РИА ФАН. Этот вопрос задавали 14% опрошенных.

Причины увольнения с предыдущей работы и личные достижения интересны 6% работодателей. У соискателей также часто спрашивают об ожиданиях от работы, планах и целях, сообщает RT.



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